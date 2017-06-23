Geely запатентовала абсолютно новый кроссовер SX11

Компания Geely запатентовала новый «паркетнк» под именем SX11, который сохранил фирменный стиль производителя. Новый кроссовер разработал Питер Хорбери, который ранее был дизайнером Volvo.

Несмотря на то, что на снимках новый кроссовер получил шильдики SX11, модель на рынок может выйти под другим названием. Новинка разработана на новой платформе совместной разработки Geely и Volvo. Габариты кроссовера SX11 следующие: длина – 4 330 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 609 мм, расстояние между осями – 2 600 мм.

Абсолютно новый «паркетник» Geely SX11 оснастят круиз-контролем, панорамной крышей, камерой заднего вида, а также колесами на 16, 17 и 18 дюймов. Линейка двигателей новинки будет представлена литровым турбодвигателем производительностью 136 «лошадей» и 1,5-литровым турбомотором производительностью 177 «лошадей».

Какую именно трансмиссию получит кроссовер, неизвестно, также как и будет ли доступно полноприводное исполнение авто. Ожидается, что позднее на рынке представят гибридную модификацию Geely SX11. Официальная презентация намечена на текущий год.