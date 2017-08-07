На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с машинами 1990-х годов‍

Неизвестный мужчина обнаружил на Мальте заброшенный дилерский центр, который закрыли в 1995 году. Несмотря на это, в шоуруме сохранились целые новые автомобили Subaru.

Несмотря на то, что дилерский центр Subaru на Мальте заброшен уже более 25 лет, автомобили в шоуруме не успели покрыться ржавчиной и всё еще стоят на витрине. Особого внимания заслужило купе XT Turbo 4WD.

Кроме того, в дилер-центре также представлено первое поколение Subaru Impreza с оппозитной 1,6-литровой силовой установкой производительностью 90 «лошадей». Модель оснащена только передним приводом. Также здесь расположились несколько Justy в кузове хэтчбэк с системой полного привода. В центре нашлось место и кей-карам, и пикапам.

До сих пор неизвестно, что будет с найденными Subaru, ведь они стоят не тронутыми вот уже 25 лет. Если кто-то решит воспользоваться авто, необходимо будет заменить заводские жидкости.