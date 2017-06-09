FCA займется реставрацией классических итальянских автомобилей

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles сообщил о старте программы по реставрации итальянских классических моделей брендов Abarth, Alfa Romeo, Fiat и Lancia. Подразделение назвали Reloaded by Creators, что в переводе означает «Возрождённые создателями».

В область занятий новой службы будут входить поиск и полное восстановление ретрокаров, после чего они пополнят историческую коллекцию компании. При этом реставрировать планируется только отобранные автомобили. Отмечается, что покупателям будут предоставляться сертификат, подтверждающий подлинность, и гарантия.

Специалисты Reloaded by Creators уже восстановили пять раритетных моделей: купе Lancia Appia 1959 года выпуска, Fulvia Coupe Montecarlo 1973 года, Fiat 124 Sport Spider Spidereuropa 1981 года в кузове от тюнеров из Pininfarina, Alfa Romeo SC 1989 и Spider 1991.

Восстановленные автомобили продемонстрируют в рамках выставки классических машин в Париже, которая завершится 11 февраля. В планах на ближайшее будущее у Reloaded by Creators создание собственной интернет-страницы.