В Великобритании продают редчайший Aston Martin DB4GT

Британский аукционный дом Bonhams летом нынешнего года выставит на торги редчайший спортивный автомобиль Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года выпуска. Ожидается, что стоимость модели составит 15 000 000 фунтов стерлингов, что приблизительно составляет 1,2 миллиарда рублей.

Согласно данным европейских автомобильных изданий, аукционный дом Bonhams планирует продать редчайший и ценнейший британский автомобиль – Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года. Модель является одной из облегченных модификаций Aston Martin DP209 и одной из всего двух автомобилей, неофициально выпущенных ателье Works. Продажа спорткара состоится летом нынешнего года в рамках фестиваля скорости в Гудвуде, который является одним из главных автомобильных мероприятий Соединенного Королевства.

Предложенный для покупки Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV неоднократно принимал участие в международных гоночных первенствах в 1961 и 1962 годах, где прямыми конкурентами модели были такие легендарные спорткары как Ferrari 250 GTO и Ferrari 250 GT SWB. Одним из самых выдающихся пилотов, садившихся за руль модели, был двукратный чемпион Формулы-1 Джим Кларк.

С 1968 года Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV находился в частных коллекциях и принимал участия в гонках ретро-спорткаров. В 1993 году модель отреставрировали специалисты Aston Martin.