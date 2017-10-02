Great Wall нарастила продажи внедорожников Haval в РФ

Компания Great Wall в январе 2018 года продала 179 автомобилей марки Haval, что на 66% превышает прошлогодний показатель.

Популярностью в РФ пользуется кроссовер H6, цена которого начинается от 1 119 000 рублей. В прошлом месяце эта модель была продана тиражом 123 единицы.

За ним идет Haval H9, который можно приобрести по цене не менее 2 369 900 рублей. Спрос на автомобиль возрос на 211% с прошлого года. 28 человек сели за руль внедорожника Haval H9.

На третьем месте по количеству продаж находится компактный кроссовер Haval H2. Компания продала 21 экземпляр Haval H2, это на 24% больше, чем в минувшем году. Кроссовер можно приобрести по цене от 1 079 900 рублей.

Напомним, что в Тульской области на данный момент строится собственное китайское предприятие, на котором собираются выпускать H6 нового поколения. Завод начнет свою работу не раньше 2019 года. В этом году ожидаем появление внедорожника H6 местной сборки.