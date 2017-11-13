Geely займется производством электрических грузовиков

Китайский автопроизводитель Geely намерен запустить производство своей первой электрофуры, которую представят в Китае и Америке, уже в следующем году. Новинка составит конкуренцию электрическому грузовику Tesla Semi, продажи которого также стартуют в следующем году.

Geely уже подписала партнерское соглашение с VIA Motors International. Компании уже начали совместную разработку электрофуры. Новый электрический грузовик Geely в первую очередь предназначен для авторынка Китая, США и Латинской Америки.

Ожидается, что первый электрогрузовик Geely будет среднетоннажным. Специалисты намерены превзойти Илона Маска и создать грузовик с увеличенным запасом хода. Американские партнеры VIA Motors International будут отвечать за программное обеспечение новинки. Кроме того, автогигант Geely начал разработку своей первой системы автопилота. В результате уже в 2024 году автомобили компании оснастят беспилотными технологиями.