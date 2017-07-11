Гибридное купе Polestar пользуется ажиотажным спросом

Более 5 000 автолюбителей предварительно подтвердили намерение приобрести новое гибридное купе Polestar 1. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя компании Томаса Ингенлата.

После того, как стало понятно, что Polestar 1 будет пользоваться спросом, руководство бренда задумалось об увеличении объёма производства своего «первенца». Ранее компания собиралась выпускать гибридное купе на заводе в Чэнду, КНР, в одну смену. Предполагалось, что ежегодно с конвейера будет сходить не более 500 таких автомобилей.

Господин Ингенлат рассказал, что на сегодняшний день в компании обсуждается вопрос внедрения второй смены при выпуске Polestar 1. Отметим, что сборка модели начнётся не ранее середины будущего года, при этом принимать предзаказы на купе начнут уже весной.

Стоит напомнить, что Polestar 1, оснащённый 600-сильной гибридной установкой, дебютировал в октябре прошлого года. Автомобиль способен преодолевать до 150 километров только на электрической тяге.

Ранее появилась информация, что цена нового Polestar 1 составит 150 000 долларов. При желании потенциальным клиентам можно оформить подписку, предполагающую ежемесячные платежи.