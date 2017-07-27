Составлен ТОП-10 самых надежных автомобилей 1990-х и 2000-х в России

Специалисты CarPrice задались целью узнать, какие из автомобилей, выпущенных в 90-е и середину «нулевых», можно считать самыми надёжными на вторичном авторынке России. В ходе исследования они оценили почти 150 000 машин с пробегом более чем по 600 пунктам.

В рейтинг вошли авто не дешевле 30 000 рублей, поскольку большинство из таких машин находятся в очень плохом техническом состоянии. При этом лидерские позиции достались в основном немецким и японским моделям.

Первое место с 12,04 звездами из 15 возможных занял Mercedes-Benz CL-klasse III (C216), который предлагается в России по средней цене в 932 000 рублей. На второй позиции расположился Smart Fortwo II, оценённый на 11,88 звезды. Стоимость такой модели с пробегом составляет в среднем 286 230 рублей. Замыкает «тройку» лидеров BMW 6-Series II (E63/E64) со средним ценником в 800 000 рублей, заполучивший 11,75 звезды.

В ТОП-5 также вошли Nissan Murano II (Z51) и Mercedes-Benz GLK-Klasse I (X204), которые заслужили 11,72 и 11,35 звезды соответственно. Японский автомобиль в среднем обойдётся в 607 750 рублей, а немецкий – в 762 579 рублей.

Далее следуют Infiniti M III (11,23; 566 216 р.), Mercedes-Benz CLS-klasse I (11,21; 812 000 р.), Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (11,07; 1 072 500 р.), Lexus LX III (11,06; 1 614 200 р.) и Lexus GX I (11,06; 1 735 945 р.).