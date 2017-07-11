Администрация Ростовской области планирует купить два роскошных Audi A6

Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области, которое отвечает за автопарк местной администрации и парламента, планирует закупить две роскошные иномарки за собственный счёт. Отмечается, что на покупку моделей будет выделено 7 233 200 рублей.

Согласно данным местных изданий, ГУ АТП Ростовской области, подведомственное Министерству транспорта региона, планирует приобрести два премиальных седана суммарной стоимостью в 7 233 200 рублей. В заявке на портале государственных закупок сообщается, что чиновники будут приобретать дорогие автомобили за собственные средства.

Примечательно, что чиновникам оказался необходим седан с 3,0-литровым бензиновым мотором, мощность которого не должна быть ниже отметки в 330 лошадиных сил. Также ГУ АТП необходим двухзонный климат-контроль, полный набор подушек безопасности, мониторинг слепых зон, контролер рядности движения, система контроля давления в шинах, а также оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Чиновники скромно отметили, что готовы купить автомобиль с пробегом до 50 километров. Модель и марка машин не уточняется, но под описание подходит премиальный седан Audi A6 2017 модельного года. Также нельзя исключать и баварский BMW 3-Series.