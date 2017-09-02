Alfa Romeo показала спортивную версию хэтчбека Giulietta Sport

Компания Alfa Romeo провела презентацию новой версии хэтчбека Giulietta, которая получила приставку Sport к названию. Новинка обзавелась спортивным кузовным обвесом и расширенным перечнем оснащения.

Новая Alfa Romeo Giulietta Sport унаследовала от седана Giulia Quadrifoglio Verde алюминиевые колёсные диски размерностью 17 дюймов. Помимо этого, «спортивная» модификация Giulietta получила передние и задние сплиттеры с красными акцентами, боковые «юбки», противотуманные фонари, тонировку задних стёкол и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Упоминания заслуживает также эксклюзивный синий окрас кузова Misano Blue, который ранее применялся для моделей Giulietta и Giulia в версии Veloce. В список оснащения новинки вошли руль с кожаной отделкой, круиз-контроль и мультимедийная система Uconnect с 5-дюймовым тачскрином.

Alfa Romeo Giulietta Sport получил под капот 1,4-литровый 120-сильный турбодвигатель, позволяющий разгоняться до первой «сотни» за 9,4 секунды. Автомобиль может оснащаться и 1,6-литровым дизельным мотором с такой же отдачей. Однако дизельной модификации на разгон с 0 до 100 км/ч нужно 10 секунд.

Ранее сообщалось, что Alfa Romeo намерена выпустить новый спорткар под названием 6 °C. Ожидается, что новинка дебютирует в следующем году, а её серийная сборка начнётся в 2020 году.