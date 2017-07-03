Mazda отзывает в России более 1 700 автомобилей из-за проблем с тормозами

Японская компания Mazda проведёт в России сервисную акцию, которая затронет 1 758 седанов Mazda6, проданных с 2012 по сентябрь 2015 года. В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва является возможная неполадка тормозного суппорта.

В автомобилях Mazda6 была обнаружена ненадлежащая герметичность чехла тормозного суппорта сзади. Отмечается, что существует риск попадания воды в суппорт, особенно при низких температурах воздуха. В таком случае может появиться коррозия, что в свою очередь приведёт к увеличению сопротивления при передвижении вала привода стояночного тормоза. Как следствие, в ходе движения тормозные механизмы может заклинить или снизится тормозное усилие стояночного тормоза.

Специалисты компании Mazda проведут диагностику автомобилей, попадающих под отзыв. В случае выявления следов коррозии будет заменён сборочный узел тормозного суппорта. Все ремонтные работы будет оплачивать сам автопроизводитель.

Напомним, летом 2017 года Mazda также объявляла крупную сервисную кампанию. Тогда из-за возможных проблем с подушками безопасности японская компания отозвала 4 531 минивэн Mazda5.