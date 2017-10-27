В Женеве дебютирует новый концепт от BMW M

Подразделение BMW M, которое занимается выпуском «заряженных» моделей бренда BMW, планирует презентовать новый концепт, который может оказаться прототипом BMW M8 в кузове кабриолет. Ожидается, что новинка будет приводиться в движение внушительным мотором V12 объёмом в 6,6 литра.

На страницах портала VladTime появилась информация о том, что подразделение BMW M планирует презентовать новый «заряженный» концепт в рамках автосалона в Женеве. Напомним, что ранее BMW M планировали выпустить новый суперкар, но ожидается, что на мотор-шоу в Швейцарии презентуют концепт кабриолета BMW M8.

Инсайдеры сообщили, что новинка действительно будет спроектирована на базе того же шасси, которое легло в основу купе BMW 8-Series. Под капотом автомобиля расположится мотор V12 объёмом в 6,6-литра, отдача которого пока не озвучивается. Ранее разработчики отметили, что концепт купе BMW M8 не будет представлен, а вместо этого бренд сразу же презентует товарную версию.

Напомним, что международный автосалон в Женеве начнет свою работу уже 6 марта 2018 года. Баварский бренд BMW продемонстрирует публике множество новинок, среди которых будет и «заряженный» 300-сильный кроссовер BMW X2.