Дворкович заявил о согласовании индексации утильсбора на автомобили

Аркадий Дворкович, вице-премьер России, в ходе общения с журналистами рассказал, что сегодня уже согласован размер индексации утильсбора, но пока его не утвердили. Вместе с тем в Минпромторге отметили только, что документ находится в правительственном аппарате.

По словам господина Дворковича, индексация, которая может пройти уже в феврале, в среднем будет равна порядка 15%. Не так давно российские СМИ сообщали, что увеличение утильсбора будет гораздо существеннее.

Так, сбор вырастет на 49% для легковых авто с двигателями объёмом 2,0-3,0 литра, для грузовых машин он будет варьировать в диапазоне от 15 до 130% Что касается LCV, то для такого типа транспорта индексация сбора составит 15%, за исключением автомобилей категории 2,5-3,5 тонн, для которых сбор увеличится на 52%. Для электрокаров индексация утильсбора составит 14,8%.

Вице-премьер подчеркнул, что для агрегатов объёмом менее 1,0 литра сбор увеличится на 16%, для 1,0-2,0-литровых двигателей – на 90%. Для моторов объёмом больше 3,0 литров ставки сохранятся на том же уровне, что и ранее.