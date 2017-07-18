Продажи автомобилей Volvo в РФ выросли на 29,2% в январе

Шведская компания Volvo по итогам января 2018 года продала в России 93 автомобиля, что на 29,2% превышает прошлогодний результат. Об этом пишет аналитическое агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные пресс-службы Volvo Car Russia.

Среди всех моделей Volvo, представленных на российском рынке, наибольшим спросом пользовался полноразмерный внедорожник ХС90. За минувший месяц такую модель приобрел 31 российский автолюбитель, что на 14,8% больше, чем годом ранее.

На втором месте по объёму продаж оказался среднеразмерный кроссовер ХС60 второй генерации, разошедшийся тиражом в 18 экземпляров. Отметим, что в январе стартовали полноценные поставки новинки в Россию.

Третье место по уровню спроса среди россиян занял бизнес-седан Volvo S90. Продажи данной модели составили 15 автомобилей. Отметим, что в мае на российском рынке стартуют продажи нового кроссовера Volvo XC40, при этом предзаказы на автомобиль российские дилеры начнут принимать уже в марте.