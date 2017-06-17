Компания Skoda рассекретила обновленную Fabia

Чешский бренд Skoda раскрыл дизайн экстерьера рестайлингового хэтчбека Fabia, сохранив в секрете оформление салона. Публичный дебют новинки состоится в начале следующего месяца на мотор-шоу в Женеве.

Обновлённая Skoda Fabia может похвастаться светодиодными фонарями, модифицированным капотом и 18-дюймовыми дисками колёс. По словам представителей компании, в салоне автомобиля появятся новые сидения, пересмотренная панель приборов и 6,5-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Линейка двигателей рестайлинговой Skoda Fabia будет представлена 1,0-литровым бензиновым агрегатом с тремя вариантами отдачи: 60, 75 и 110 лошадиных сил. Кроме того, хэтчбек сможет похвастаться новыми системами безопасности, например, парктроником, опцией аварийного торможения и функцией мониторинга «слепых» зон.

На европейском рынке новинка появится во второй половине нынешнего года. Сегодня в РФ не продаётся Skoda Fabia, причём автопроизводитель не намерен возобновлять реализацию этой модели в ближайшие несколько лет.

Помимо этого, Skoda собирается возродить «горячую» Fabia RS, которую оборудуют гибридной установкой. «Заряженный» хэтчбек выпустят через два-три года после появления новой генерации модели.