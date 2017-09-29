В компании Hyundai ожидается пополнение за счет модификации N Sport

Сегодня представители Hyundai заявили об увеличении количества N-автомобилей компании за счет выпуска модификации N Sport. По мнению экспертов, версия N Sport действительно может сыграть хорошо отразиться на продажах торговой марки.

По словам Альберта Бирманна, руководителя подразделения Hyundai N и бывшего главы BMW M, автомобили N Sport будут менее производительными, чем Veloster N, однако получат ряд спортивных характеристик. N Sport будут незначительно отличаться от других моделей. Например, появятся легкосплавные диски с низкопрофильной резиной. аэродинамический обвес, яркий дизайн, а также дополнительные декоративные элементы контрастного цвета. А салоне автомобилей N Sport будет уникальная отделка с контрастной прострочкой, дополнительным декором, а также значками относящими автомобиль к N серии. Изменений с двигателем и тормозами не предвидится.

Пока еще неизвестно, какие именно модели Hyundai претендуют на получение версии N Sport. Но можно предположить, что она появится у подавляющего большинства моделей.