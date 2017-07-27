Стартовали продажи спортивной версии внедорожника Chevrolet Traverse

Американский бренд Chevrolet, принадлежащий General Motors, выводит на рынок спортивную модификацию рестайлингового внедорожника Traverse. В Соединённых Штатах цены на модель с приставкой RS в названии начинаются от 43 095 долларов, что эквивалентно порядка 2 477 000 рублей.

Новый Chevrolet Traverse RS получил тонированную радиаторную решётку, 20-дюймовые легкосплавные диски колёс Dark Android, а также окрашенные в чёрный цвет рейлинги на крыше и молдинги линии остекления. В моторном отсеке Traverse RS нашёл место 2,0-литровый мотор Ecotec, который способен генерировать 257 лошадиных сил при крутящем моменте в 400 Нм. Силовой агрегат трудится в тандеме с 9-ступенчатым «автоматом» и фирменным полным приводом.

Внедорожник оснащается светодиодными фарами головного света, трёхзонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией передних кресел, пятой дверью с электроприводом, кожаной отделкой интерьера Jet Black, системой мультимедиа Chevrolet MyLink с сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов, премиальной стереосистемой Bose и многими другими опциями.