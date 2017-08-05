Tesla Model X стал первым электрокаром, который пересек пустыню Сахара

Согласно данным американских автомобильных изданий, в рамках раллийного первенства «Будапешт-Бамако» полностью электрический кроссовер Tesla Model X смог пересечь пустыню Сахара. Примечательно, что таким образом модель стала первым электрокаром, который смог полностью пересечь пустыню.

Полностью электрический кроссовер Tesla Model X, который принадлежит гоночной команде Team Tesla Powered by RWE, поучаствовал в ралли-марафоне «Будапешт-Бамако», в рамках которого электрокар из столицы Венгрии добрался в столицу Мали. Пилоты команды, Саша Цветоевич и Олег Маштруко вели дневник состязания на своей странице в Facebook.

Пилоты отметили, что суммарно кроссовер Tesla Model X преодолел 8 600 километров, на что потребовалось 16 дней. Отмечается, что заряжать литий-ионный аккумулятор в пустыне приходилось при помощи бензинового генератора, который располагался в автомобиле поддержки, роль которого выполнял фургон Dacia.

Примечательно, что по пути пилоты пытались зарядить Tesla Model X от бытовых сетей в Марокко, но инфраструктура оказалась непригодной для модели. Позже команда нашла специальную зарядку, установленную фанатами Tesla. К сожалению, гонщики не уточнили, какая именно версия Tesla Model X участвовала в ралли.