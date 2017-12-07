Suzuki представил концепт нового кроссовера для Индии

Компания Maruti Suzuki, индийское дочернее предприятие Suzuki, в рамках автомобильной выставки Auto Expo 2018 в Нью-Дели представила новый концептуальный кроссовер Suzuki Future S. Отмечается, что новинка представляет собой предварительный просмотр на новый бюджетный внедорожник для индийского рынка.

Согласно данным автомобильных СМИ, серийная версия Suzuki Future S дебютирует на автомобильном рынке Индии в 2019 году. Модель будет спроектирована на базе той же модульной платформы, которая лежит в основе Suzuki Swift. Разработчики отметили, что сильными сторонами модели станут компактные размеры и высокие способности на бездорожье.

В модельной линейке Maruti Suzuki новый Suzuki Future S расположится на ступеньку ниже Maruti Suzuki Vitara Brezza, который пользуется большой популярностью в Индии. Длина автомобиля составит всего 3 800 миллиметров.

В плане дизайна новый концептуальный Suzuki Future S примечателен панорамным лобовым стеклом, современной округлой оптикой, распашными дверями, а также стильной «парящей» крышей.

К сожалению, технические характеристики Suzuki Future S не были раскрыты. Инсайдеры сообщают, что товарная версия модели получит под капот бензиновые моторы объёмом в 1,2, 1,3 и 1,5 литра.