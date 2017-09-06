Сколько стоит роскошь: в продажу вышла новая модель Volkswagen Amarok Dark Label

На российском авторынке появилась модель Amarok Dark Label. Представители Volkswagen впервые представили миру версию своего нового пикапа в сентябре 2017 года во время Франкфуртского автомобильного салона.

Спецверсия Volkswagen Amarok Dark Label отличается новыми 18-дюймовыми дисками темно-серым цветом кузова. Как дополнение, черная радиаторная решетка с оригинальным рисунком, трубчатыми подножками и тонированными задними фарами. Dark Label оснащен турбодизельным мотором с максимальной мощностью до 180 лошадиных сил, автоматической трансмиссией на 8 ступеней или механической коробкой передач на 6 ступеней. Помимо этого, к автомобилю будет прилагаться комплект заднего или полного привода.

После выхода новой модели число изменений пикапа Amarok выросло до шести. За роскошную модель Amarok Aventura придется отдать не менее 3 507 500 рублей, когда цены на Trendline в настоящее время всего от 2 167 500 рублей.