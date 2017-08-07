Geely купит 6,8% акций Daimler

Популярный китайский автопроизводитель Geely изъявил желание приобрести 6,8% акций немецкого концерна Daimler. Таким образом, поднебесная компания может стать его крупнейшим акционером.

Обозреватели иностранных специализированных порталов поделились информацией относительно того, что китайская машиностроительная компания может стать крупнейшим инвестором германского автоконцерна. Такое может случиться, когда Geely купит оговоренное количество акций. На сегодняшний день 70,7% акций Daimler обладают институциональные инвесторы, а 19,4% находятся во владении частных лиц. Эмирату Кувейт принадлежит 6,8% ценных бумаг.

Стратегический автомобильный альянс Nissan-Renault имеет в своей собственности 3,1% акций Daimler. Сообщается, что сегодня Geely владеет шведской компанией Volvo Cars, британской фирмой Lotus и американским стартапом Terrafugia, специализирующимся на разработке летающих транспортных средств.