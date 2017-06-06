На центральном конвейере автозавода "КАМАЗ" проложили новую дорогу

Для новой генерации машин бренда «КАМАЗ» на главном сборочном конвейере машиностроительного предприятия инженеры проложили новую дорогу. Об этом сообщают журналисты портала «Вести КАМАЗА».

В то время, как основная часть рабочих наслаждалась корпоративным отпуском, ремонтники автозавода выполнили 212 работ. По словам главного механика Александра Семенченко все проводимые работы призваны восстановить функционирование технологического оборудования и в дальнейшем улучшить качество производимой продукции. С первого дня после каникул центральный сборочный конвейер начал работать как обычно.

Механики считают, что привезенное из Беларуси оборудование сможет работать несколько лет. Его запустят в середине марта. Главной целью ремонтной программы считается демонтаж передаточного конвейера, которые соединяет две нити автосборочного конвейера. Демонтаж этого конвейера осуществили на протяжении двух недель, а монтаж и внедрение новых узлов также произвели за этот срок.

Наряду с этим инженеры провели работы по модернизации одной из веток подвесного толкающего конвейера. Благодаря увеличению высоты можно обеспечить сборку на ГСК-2 машин, оснащенных новой кабиной K5.