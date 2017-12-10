McLaren выпустит гоночное купе Senna
Инженеры британской автомобилестроительной компании McLaren не исключают выпуск гоночной версии купе McLaren Senna. Об этом информируют журналисты профильных изданий, ссылаясь на главу McLaren Майка Флюитта.
Топ-менеджер британского машиностроителя отмечает, что конструкторы приступили к разработке гоночного купе McLaren Senna, однако к сожалению более детальной информацией он не располагает. Этот автомобиль примет участие в любом гоночном состязании и имеет конкурентоспособное внешнее оформление.
Следует сказать, что купе McLaren Senna, за которое придется отдать от 750 000 евро, продемонстрировали в декабре прошлого года. Тираж модели достиг 500 единиц, которые все распроданы, а сборка моделей намечена на третий квартал 2018 года. Новая модель дебютирует в рамках Женевского автосалона, который откроет свои двери в марте 2018 года.