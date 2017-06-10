В сети рассекречен первый электрокроссовер Hyundai

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai собирается презентовать электрическую модификацию кроссовера Hyundai Kona в марте 2018 года на Женевском автосалоне. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Продажи электрического кроссовера Hyundai Kona стартуют летом текущего года. Автомобиль оснастят двумя вариантами электродвигателей, минимальная дальность хода без подзарядки которых достигает 470 км. Также электрокроссовер оборудуют система полуавтономного управления, однако информации о технических параметрах и оснащении электрокара пока не поступало.

Раньше новый электрокар Hyundai Kona был замечен на тест-драйве. При просмотре обнародованных в сети фото становится ясно, что дизайн новинки полностью повторит оформление стандартной версии авто. Электрокар снабдят иной радиаторной решеткой и переделанными бамперами, а также переделанной системой выхлопа.