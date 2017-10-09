Jaguar возрождает гоночный спорткар D-Type

Подразделение Classic британского машиностроительного бренда Jaguar Land Rover решило возобновить выпуск гоночного авто Jaguar D-Type, сборку которого наладят на предприятии в Ковентри. Всего выпустят 25 таких машин, сборка которых будет осуществляться ручным методом.

Как сообщают журналисты российского издания «ВладТайм», серийная сборка Jaguar D-Type прекратилась в 1956 году. Общий тираж составил 75 автомобилей, хотя первоначально собирались выпустить 100 экземпляров.

Под капот спорткар получил 6-цилиндровый мотор XK. Спорткар побеждал в марафоне «24 часа Ле-Мана» три раза. Данный проект стал третьим для данного подразделения по перевыпуску ретромобилей. До этого сборная презентовала шесть спорткаров Lightweight E-Type в 2014-2015 годах. Их снабдили 3,8-литровыми агрегатами на 6 цилиндров и их тоже собрали вручную.