Вторичный авторынок России возглавили японские автомобили

Японские авто с пробегом возглавили вторичный авторынок России. Кроме того, поддержанные авто от японских производителей стали лидерами сразу в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах и по спросу, и по предложению.

Порядка 24,2% объявлений о продаже поддержанных автомобилей в России принадлежит машинам Toyota, Nissan, Honda, что позволило японским авто возглавить вторичный рынок страны. 22,9% объявлений содержат информацию о продаже российских машин. 18,5% предлагают немецкие авто. При этом рекордно большое предложение поддержанных японских авто наблюдается в Новосибирской области – 59,5%.

Кроме того, по количеству продаж на вторичном рынке также лидируют авто от японских производителей с показателем 25,2%. Второе место принадлежит немецким авто – 21,7%. А тройку дилеров с показателем 15,8% замыкают авто с пробегом от отечественных производителей.