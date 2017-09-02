В Екатеринбурге жители больше предпочитают японские машины

На рынке подержанных авто Екатеринбурга самой большой востребованностью пользуются японские машины. Об этом сообщают журналисты профильных изданий.

Согласно данным, полученным от сотрудников портала Auto.ru, доля объявлений, где продают Toyota, Nissan и Honda составила 24,2%. За ними расположились российские автопроизводители с долей в 22,8%. Третье место досталось немецким авто, получившие долю в 18,5%.

Если говорить о совокупных продажах в Екатеринбурге и области, то стоит отметить, что доля японских средств передвижения в регионе достигла 25,8%. Далее разместились российские авто (22,9%). В тройку вошли немецкие транспортные средства (15,1%). Следует сказать, что средневзвешенные цены на машины с пробегом за минувший год возросли до 493 000 рублей, что в процентном отношении равно показателю в 7%.