В Индии состоялась презентация нового кроссовера KIA SP Concept

В рамках индийского автошоу Auto Expo состоялся дебют концептуальной версии нового бюджетного кроссовера KIA SP Concept. Новинку будут предлагать только на авторынке Индии.

По словам главного дизайнера KIA Питера Шрайера, серийная версия авто не будет отличаться от представленного концепта. Новый кроссовер составит конкуренцию Hyundai Creta, поскольку габариты авто такие же.

KIA SP Concept имеет достаточно массивную решетку радиатора «нос тигра». Ходовые светодиодные огни получили узкую форму и теперь объединены хромированной накладкой. Новый бюджетный кроссовер получил цифровое исполнение панели приборов, экран которой совмещен с тачскрином комплекса мультимедиа.

Моторная гамма KIA SP Concept представлена двумя ДВС: бензиновым объемом 1,6 литра, а также дизельным турбо объемом 1,5 литра. Продажи новинки намечены на весну 2019 года. А производство запустят на предприятии KIA в Индии в начале следующего года.