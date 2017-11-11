Mclaren выпустят новый суперкар уже в 2019 году

Компания McLaren приступила к разработке нового суперкара, который намерены выпустить на рынок уже в 2019 году. Автопроизводитель уточнил, что новинку оснастят системой автопилота.

Ожидается, что новый суперкар придет на замену McLaren 570S. Новинка получит карбоновый кузов-монокок, а также совершенной новую силовую установку. Благодаря конструкции кузова, двигатель будет почти бесшумным, а также упростится работа системы охлаждения.

При этом главной особенностью суперкара McLaren 2019 модельного года станет система автономного вождения, которую уже испытывают. Уникальным автопилот делает возможность авто передвигаться по трассе на большой скорости. Инженеры намерены установить первый дактилоскопический сенсор, который защитит суперкар от угона.

Официальная презентация нового суперкара компании состоится в марте 2019 года. Глава McLaren Майкл Флюитт сообщил, что все новинки получат гибридные силовые установки. Кроме того, три серии, которые представят в 2018 году, оснастят инновационными системами безопасности.