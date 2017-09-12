Автопарк электромобилей Шанхая в 2017 году насчитывал 165 тысяч единиц

В 2017 году в Шанхае было приобретено 61 300 новых электромобилей, что на 35% больше чем годом ранее. В результате городской автопарк электромобилей в прошлом году насчитывал 165 00 электрокаров.

В 2017 году в Шанхае на 36,2% вырос спрос на авто с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Экологически чистые авто приобретают всё большую популярность, в большей мере благодаря упрощенным правилам получения номеров на авто с электрическим приводом.

В прошлом году среди частных лиц спрос на данные машины вырос на 19%. В городе самыми популярными производителями электромобилей стали Roewe, BYD, Tesla, «Бэйци» и «Шэньлун». Помимо программ поддержки электрокаров, в Шанхае быстро развивается инфраструктура для экологичных машин. В прошлом году в городе числилось 129 000 станций для подзарядки электрокаров. В итоге Шанхай является мировым лидером по внедрению элекрокаров.