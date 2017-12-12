Британский авторынок в январе упал на 6%

В соответствии с информацией, обнародованной штатными сотрудниками отечественного аналитического портала «АВТОСТАТ», британский авторынок в январе 2018 года достиг 163 615 экземпляров, что на 6,3% ниже показателей годичной давности. Отмечается, что отрицательна динамика при экономическом и политическом нестабильном положении в Великобритании может продолжиться и в нынешнем году.

Лидером местного автомобильного рынка выступает американский автопроизводитель Ford (19 654 единицы, -13,7%). На втором месте числится британский Vauxhall (12 652 штук, -8,8%).

ТОП-3 закрывает немецкий машиностроительный концерн Volkswagen с уровнем продаж в 12 579 (-3%). В ТОП-5 наиболее продаваемых машин на британском авторынке в январе текущего года попали немцы из Mercedes-Benz (11 891 ед, -8,9%) и Audi (11 806 шт, +1,1%).