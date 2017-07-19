В Чикаго приедет новый седан Hyundai Sonata Hybrid

На мотор-шоу в Чикаго корейские разработчики привезут новый седан Hyundai Sonata Hybrid. Отмечается, что новинка получит современный внешний дизайн.

В настоящее время все данные относительно новой «четырехдверки» пока покрыты завесой тайны. Но сообщается, что обновленный Hyundai Sonata Hybrid оснастили большой радиаторной решеткой и угловатыми осветителями. Также сократят силовую линейку авто. На американском авторынке модель появится только с гибридной установкой.

Прежнее поколение седана оснащалось агрегатом, в состав которого вошел бензиновый мотор с объемом 1,7 л и отдачей 190 «лошадок». Дальность хода составит 150 км/ч. Новинку снабдят современным набором защитных ассистентов, в числе которых будут противоугонные механизмы и четыре подушки безопасности, размещенные по всему интерьеру.