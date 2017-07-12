Российский внедорожник со 100-летней гарантией предложили отправить на Марс

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск запустил ракету к орбите Марса, на борту которой находился электрокар Tesla Roadster. Наряду с этим немецкий инженер российского происхождения Юрий Постников предложил Маску более амбициозный план колонизации Красной Планеты.

Инженер и глава компании Partisan Motors Юрий Постников заявил, что Илону Маску не стоило отправлять электрокар Tesla Roadster на Марс, так как модель попросту не подходит для суровых условий межпланетных путешествий. Господин Постников уверен, что более уместным для Красной Планеты автомобилем станет новый внедорожник Partisan One Mars Edition.

Новый Partisan One в версии Mars Edition от стандартного исполнения отличается наличием кузовных элементов из углеволокна, что станет лёгким и прочным решением. Кроме того, каждое колесо внедорожника приводится в движение отдельным электромотором.

Юрий Постников сообщил, что новый Partisan One Mars Edition имеет довольно простую конструкцию, поэтому его можно транспортировать на Марс частями и собрать на планете. Глава Partisan Motors уверен, что со сборкой модели справится лично Илон Маск.