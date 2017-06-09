LADA Vesta в январе впервые добилась звания российского бестселлера

Наиболее востребованной моделью в РФ за январь текущего года стала LADA Vesta. Это обусловлено выпуском нового универсала LADA Vesta SW и его кросс-версии LADA Vesta SW Cross в октябре 2017 года.

Согласно обнародованному обзору отечественного авторынка, за первый месяц нынешнего года, LADA Vesta разошлась тиражом в 6696 экземпляров (+63,8%). Второе место досталось KIA Rio, которая разошлась в количестве 6 582 единиц (+15,6%). На третьей позиции засветилась LADA Granta (5315 штук, +14,9%). Лидерство среди класса SUV сохранил кроссовер Hyundai Creta (3833 ед., +49,4%). Уровень реализации седана Volkswagen Polo вырос на 25,8% (3209 ед.).

В ТОП-10 числятся внедорожник KIA Sportage (3067 ед.), Hyundai Solaris (2987 шт., +3,5%), французский кроссовер Renault Duster (2510 шт., +35,8%), чешский лифтбэк Skoda Rapid (2298 ед., +17%) и отечественный LADA Largus (2268 шт., +45,2%).