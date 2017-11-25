Французским водителям запретили пользоваться телефоном в стоящем авто

Зарубежное издание The Local сообщает, что водителям Франции запретили пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, находясь в стоящем автомобиле. Отмечается, что запрет коснется даже тех случаев, когда машина стоит на обочине с горящими аварийными сигналами.

Согласно данным европейских СМИ, французским водителям отныне запрещено использовать мобильный телефон в стоящем авто – исключением не стала ситуация, когда машина стоит вне проезжей части со включенными спецсигналами. Наряду с этим чиновники отметили, что водители, которые стоят на парковках частных дорогах, избегут штрафа.

В том случае, если водитель всё же попадется сотрудникам дорожной полиции, то его ждёт штраф в 135 евро, что эквивалентно примерно 9 500 рублям. Кроме того, в водительскую лицензию будут вписаны три штрафных балла, что станет первым шагом к пожизненному лишению прав.

СМИ сообщают, что новый закон был одобрен после того, как в минувшем году парижский водитель пытался в суде обжаловать штраф, полученный за использование телефона во время парковки на круговом перекрестке. Уточняется, что водители, использующие громкую связь и Hands Free, не будут оштрафованы.