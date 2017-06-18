Серийное кросс-купе Borgward BX6 TS покажут в Пекине

Китайский автопроизводитель Borgward намерен представить новое серийное кросс-купе BX6 TS в рамках автосалона в Пекине уже в апреле текущего года. Концептуальная версия кроссовера в кузове купе была представлена еще в 2016 году.

Серийная версия новогоBorgward BX6 TS сохранила основные дизайнерские решения концепт-кара. Интерьер новинки остался таким же, как и у модели Borgward BX5. Габариты новинки следующие: длина – 4 601 мм, а расстояние между осями – 2 685 мм. В результате у задних пассажиров достаточно много места.

Моторная линейка кросс-купе Borgward BX6 TS будет представлена 1,4-литровым турбодвигателем производительностью 150 л.с., а также 2-литровым турбомотором производительностью 224 л.с. Однако не стоит ожидать от новинки полного привода.

Ранее бренд Borgward был доступен только на местном рынке и представлял два кроссовера: BX5 и BX7. Однако производитель намерен расширить клиентскую базу за счет покупателей из Европы и России.