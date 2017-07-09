Эксперты рассказали, как достать автомобиль из сугроба

Недавно на центральные регионы России обрушился снегопад, который покрыл все дороги и автомобили. Эксперты составили ТОП-5 советов «Как достать свой автомобиль из сугроба».

Первый совет подойдет тем, у кого автомобиль не сильно зарыт в сугроб. Эксперты советуют выехать самостоятельно, однако не следует просто газовать. Для начала необходимо сдать немного назад, чтобы у авто была возможность разогнаться и выехать из заноса. Не следует отчаиваться, если с первого раза не вышло.

Второе место досталось классическому способу: «Вырыть автомобиль лопатой». Для начала запаситесь лопатой, достаточно будет и совковой с короткой ручкой. Необходимо расчистить место под колесами. А если авто село на днище, придется вырывать место под автомобилем.

Третье, что может сделать водитель, это попросить о помощи. Однако необходимо объяснить, что именно вам нужно: лишние руки или набор для буксира. Если закрепить буксировочный трос, водители поймут, что вас необходимо вытащить из сугроба, а не просто подвезти.

Эксперты говорят о необходимости очищать крышу автомобиля, так как при резком торможении снег может закрыть весь обзор, что станет причиной ДТП. В результате совет оказался на четвертом месте. Замыкает ТОП-5 более пассивный совет: Остаться дома. Если есть возможность оставить свой автомобиль, пока аварийная ситуация на дорогах не утихнет, отдайте предпочтение общественному транспорту.