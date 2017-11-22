В США продают старый ЗАЗ-968 с украинскими номерами

На одном из американских порталов по размещению частных объявлений появилось сообщение о продаже «Запорожца» 1978 года выпуска. Отмечается, что автомобиль имеет украинские номера, а его цена составляет 14 000 долларов, что по актуальному обменному курсу равно примерно 790 000 рублей.

Согласно данным российских СМИ, в американском штате Флорида на продажу выставлен раритетный автомобиль ЗАЗ-968, выпущенный в далеком 1978 году. Отмечается, что в России и странах бывшего СССР данная модель прославилась под народными прозвищами «ушастый» и «чебурашка».

Владелец автомобиля отметил, что «Запорожец» имеет номерные знаки как американского штата Флорида, так и украинские государственные номера. Украинские номера не используются владельцем и лежат за задним стеклом.

Автор объявления утверждает, что модель прошла серьёзную реставрацию и находится в практически идеальном состоянии. Модель также полностью исправна в техническом плане. Стоимость автомобиля составляет 14 000 долларов, что эквивалентно 790 000 рублей – за эту сумму в России можно приобрести новый седан KIA Rio в средней комплектации, но очевидно, что модель является экзотическим автомобилем для американцев.