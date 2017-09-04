Эксперты назвали самые красивые автомобили 2017 года

Во время автошоу в Париже специалисты представили рейтинг самых красивых моделей 2017 года. Кроме того, оценивались концептуальные автомобили и были представлены отдельные номинации.

Самым красивым авто прошлого года признано купе Alpine A110, дебют которого состоялся на автосалоне в Женеве. Авто обошло кроссоверы BMW X2 и DS7 Crossback, а также Volvo XC60 и Jaguar F-Pace.

Среди концептуальных моделей 2017 года самым привлекательным выбрали Mazda Concept Vision Coupe. Стоит отметит, что награду в прошлом году получил этот же производитель. В рейтинге концепт-каров также оказались Audi Aicon, BMW i Vision Dynamics, Kia Proceed Concept и Lamborghini Terzo Millennio.

Звание «Самый красивый интерьер 2017 года» получил кроссовер DS7 Crossback, а в номинации «Суперкар» победил McLaren 720S, дебютировавший весной в рамках автошоу в Женеве. Главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн был признан лучшим автомобильным дизайнером 2017 года.

Среди концепт-каров также было представлено две номинации: «Самый креативный» и «Самый футуристичный». Первую награду присвоили Renault Symbioz, а совместная разработка компания Italdesign и Airbus – Pop.Up – заслужила вторую.