Польские специалисты разработали 24-метровый троллейбус с блоком батарей

Уже в нынешнем году на европейских дорогах появятся тестовые образцы нового трёхсекционного троллейбуса от польской фирмы Solaris Bus & Сoach S.A. Новинка, получившая название Solaris Trollino 24, будет достигать в длину 24 метров.

Польские специалисты из Solaris Bus & Сoach S.A. продолжают работать над троллейбусом с блоком аккумуляторов – Solaris Trollino 24. Отмечается, что цифры в названии указывают на длину транспортного средства. Проект по разработке троллейбуса представили в начале 2017 года, а уже в нынешнем году транспорт отправят тестировать на дорогах общего пользования.

В роли заказчика нового Solaris Trollino 24 выступает рижский оператор, который ранее заказывал у польской компании троллейбусы, оснащённые водородными топливными ячейками. В свою очередь Solaris Trollino 24 оборудуют комплектом батарей, позволяющих троллейбусу продолжать движение без контактной сети и объезжать пробки.

В кабине водителя установят два больших монитора, на один из которых будет транслироваться изображение с камер наблюдения в салоне, а на второй – с наружных камер. Чтобы сделать поездку на Solaris Trollino 24 более комфортной, его наделили сразу пятью двухстворчатыми дверями и местами для крепления инвалидных колясок. Всего в троллейбусе насчитывается 53 сидячих места.