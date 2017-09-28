Представлен роскошный пикап Ram 1500 Laramie Longhorn

Разработчики из американского бренда Ram, принадлежащего FCA Group, презентовали новый пикап Ram 1500 в люксовой версии Laramie Longhorn. Отмечается, что модель в плане роскоши способна посоперничать с немецкими Mercedes-Benz S-Class.

Майк Мэнли, руководитель американского бренда Ram, во время общения с журналистами заявил, что новый Ram 1500 Laramie Longhorn является «бескомпромиссно роскошным» пикапом. Господин Мэнли уточнил, что при этом автомобиль не потерял те черты, за которые его любят покупатели – надёжность, выносливость и мощность. Руководитель Ram уверен, что сегодня на мировом рынке попросту не существует такого же роскошного пикапа.

В салоне нового Ram 1500 Laramie Longhorn нашла место кожаная отделка сидений, руля и центральной консоли. Кроме того, владельцев модели порадуют алюминиевые шильдики с названием особой версии и декоративная отделка из дерева.

В список оснащения Ram 1500 Laramie Longhorn входит новейшая мультимедийная система Uconnect с большим 12-дюймовым тачскрином. Внешне новый пикап примечателен двухцветной отделкой кузова, особыми колесными дисками и увеличенной решеткой радиатора с хромированными акцентами. Стоимость пикапа будет озвучена уже в ближайшее время.