Роуэн Аткинсон продает редчайший Mercedes-Benz 500 E

Британский актёр Роуэн Аткинсон, наиболее известный по роли Мистера Бина, в рамках аукциона Race Retro Classic Car Sale 2018 планирует продать свой «заряженный» седан Mercedes-Benz 500 E. Помимо этого, комик выставит на торги спорткар Lancia Thema, оснащенный мотором от Ferrari.

Не секрет, что британский комик Роуэн Аткинсон является страстным поклонником и коллекционером автомобилей, а также довольно часто принимает участие в аукционах не только как покупатель, но и как продавец. Летом 2017 года актёр продал редчайший внедорожник Land Rover Defender Heritage.

На этот раз Мистер Бин решил продать спортивный седан Mercedes-Benz 500 E, который был выпущен в 1993 году и оснащается 326-сильным бензиновым V8. Актёр признался, что он является поклонником данной модели и имеет два таких автомобиля. Выставленный на торги седан был куплен в 2015 году и примечателен идеальным состояние и редкой тканево-кожаной обивкой салона.

Кроме того, комик планирует избавиться от спортивного седана Lancia Thema 8.32, который имеет 2,9-литровый 215-сильный мотор, изготовленный инженерами Ferrari. Модель была выпущена в 1989 году и отличается стильным велюровым салоном. Отмечается, что обе модели выставлены на торги без резервной цены.