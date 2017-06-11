Инженеры Vath построили 700-сильные купе Mercedes-AMG C63

Инженеры немецкого тюнинг-ателье Vath поработали над кабриолетом и купе Mercedes-AMG C63. Результатом этих доработок стал 700-сильный двигатель объемом 4,0 литра на 8 цилиндров.

Как сообщают журналисты из профильных изданий, разработкой серии Black Series в кузовах купе и кабриолет занимались специалисты подразделения Mercedes-AMG. Тюнингованный автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 3,3 секунды и получил предельную скорость в 340 км/ч.

По словам обозревателей Carscoops, были представлены топовые машины из Mercedes-benz C-Class. Их снабдили системами отвода газов, турбонагнетателями и механизмом управления цилиндров. Также в их оснащение входит выпускная система с добавочным охлаждением агрегата.

Помимо всего, тюнеры внедрили в машины гоночные тормоз, 20-дюймовые колесные алюминиевые диски и спидометры с предельной меткой до 360 км/ч. За дополнения придется выложить 12 800 евро, а колесные диски, тормоза и спидометр обойдутся дополнительно в 7 000 евро.