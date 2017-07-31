Назван ТОП-10 автомобилей, на которых опасно ездить в снегопад

Выпавший снег заставляет отечественных автолюбителей ежедневно преодолевать достаточно большие нагромождения. Эксперты назвали десятку автомобилей, которые менее всего адаптированы к условиям зимних автодорог России.

В список машин, которые не предназначены для поездок по снегу, вошли японские Toyota Prius, Lexus GS и французский Citroen DS3. Эти модели получили клиренс размеров в 130 мм, что мало для поездок по сугробам. При дополнительной защите мотора, дорожный просвет уменьшается к 110 мм. Следовательно, очень нежелательно выезжать на таких авто зимой.

Также стоит выделить MINI Cooper. Он имеет по документам клиренс 139 мм, а в действительности он равен 120 мм. У Mercedes-Benz CLA и BMW 3 Series клиренс составляет 140 мм, что тоже не очень удачно для путешествия по снежным завалам.

Дальше следует выделить в списке Cadillac ATS со 145-миллиметровым дорожным просветом, который в реальности составляет 120-125 мм. У японского премиального седана Infiniti Q70 заявленный дорожный просвет составляет 150 мм, но в реальности равен 135-137 миллиметров. Еще в перечне числятся Skoda Octavia и Hyundai Solaris с реальными размерами клиренса 135-145 мм.