Nissan представит в Чикаго гусеничное спорткупе 370Zki
Сегодня, 13:02 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Nissan опубликовал видео-тизер нового концепт-кара 370Zki. Компания сообщила, что официальная презентация спорткупе состоится 10 февраля в рамках автошоу в Чикаго.

На данный момент Nissan умалчивает об особенностях нового Nissan 370Zki. При этом компания опубликовала особенный тизер новинки. На видео не представлен автомобиль, однако производитель «дал послушать» двигатель концепт-кара на максимальных оборотах, а в конце показал протекторы шин модели.

 

Автоэксперты считают, что Nissan 370Zki оснастят не обычными колесами, а уникальными гусеницами-траками из резины. Модель будет спроектирована на платформе 370Z в кузове купе. Если компания изменит только шасси автомобиля, то новинку оснастят двигателем объемом 3,7 литра, который генерирует до 332 «лошадей». Специалисты уверены, что концептуальный Nissan 370Zki не получит серийное исполнение.

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