Новый внедорожник Jeep получит варианты Commander и Grand Commander

Недавно американский бренд Jeep презентовал новый внедорожник Jeep Grand Commander. Отмечается, что в Поднебесной новинка будет доступна в 5-местном исполнении Commander и 7-местном Grand Commander.

Интересен тот факт, что размеры данных версий не будут иметь никаких различий. Под капот такие модификации получат 2-литровый бензиновый турбированный двигатель, генерирующий мощность в 234 и 265 лошадиных сил. Он работает в паре с 9-скоростной АКПП с полным приводом с несколькими режимами.

В перечне функций нового внедорожника следует выделить систему стабилизации, шесть эйрбэгов, фирменную мультимедийную установку с внушительным тачскрином, цифровой ручной тормоз, полифункциональный руль, автоматическую парковку, кнопочное зажигание, бесключевой доступ? ассистент спуска-подъема и отделку салона алькантарой.