Новый кроссовер Genesis от Hyundai замечен на тестах

Компания Hyundai приступила к тестированию нового кроссовера, который выйдет на рынок под брендом Genesis. Шпионы сфотографировали новинку во время испытаний на заснеженных дорогах.

Несмотря на то, что на фотографиях изображен Hyundai Santa Fe, специалисты уверены, что под кузовными панелями скрывается модель от Genesis. Автоэксперты отметили, что колесная база модели длиннее, чем у обычного кроссовера Santa Fe. Из-за того, что модель скрыта другим кузовом, сказать о дизайне новинки невозможно. Ожидается, что кроссовер получит внешний вид Genesis GV80 – концепт-кара, который представили весной 2017 года в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Специалисты считают, что новый кроссовер Genesis получит шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 литра, однако производительность его не известна. В паре с мотором будет работать коробка-автомат на восемь ступеней. Новинка будет доступна только в полноприводном исполнении. Ожидается, что позднее на рынок выведут Genesis с гибридным силовым агрегатом. Модель призвана составить конкуренцию Mercedes-Benz GLE и BMW X5.