Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представят в Женеве

Компания PAL-V в рамках международного автосалона в Женеве планирует представить полностью серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty. Разработчики похвастались, что таким образом они станут первым брендом, презентовавшим товарную версию подобной модели.

Разработчики из компании PAL-V заявили, что новый PAL-V Liberty станет настоящим «историческим прорывом в мире летающих транспортных средств». Новинка представляет собой причудливый трёхколёсный автомобиль, который примерно за семь минут может трансформироваться в гирокоптер.

На данный момент технические характеристики нового PAL-V Liberty пока не раскрыты, но разработчики отметили, что модель оснащается двумя моторами и спроектирована таким образом, чтобы соответствовать стандартам автомобилей и летательных аппаратов в США и Европе.

После публичной премьеры на автосалоне в Женеве новый PAL-V Liberty отправится на многочисленные сертификации в различных странах мира, после чего модель можно будет приобрести в начале 2019 года. В компании подчеркнули, что разработка автомобиля велась порядка десяти лет. Ожидается, что стоимость PAL-V Liberty составит 399 000 долларов, что эквивалентно примерно 22 740 000 рублей.