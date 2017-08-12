Seat подтвердил создание нового бренда Cupra для спортивных автомобилей

Испанская компания Seat подтвердила, что создаст новый бренд Cupra, под которым планируется выпускать «заряженные» автомобили. Официально марку презентуют уже 22 февраля нынешнего года.

Первые модели под новым брендом компания намерена привезти на Женевскую автовыставку, которая будет проходить в начале марта. Логотипом Cupra станет то самое изображение, которое Seat зарегистрировал в прошлом году. Такой шильдик получил «заряженный» хэтчбек Leon Cupra R, ставший мощнейшим серийным авто за всю историю испанской компании.

В моторном отсеке хот-хэтча расположился 4-цилиндровый турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, выдающий 310 лошадиных сил. С ним могут работать в паре как 6-скоростная механическая коробка передач, так и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Отметим, что Leon Cupra R на разгон до первой «сотни» достаточно 5,8 секунд, максимальная скорость модели принудительно ограничена на 250 км/ч. Хэтчбек выпустят лимитированным тиражом в 799 единиц.

Следующим автомобилем, который получит шильдик Cupra, станет «горячая» версия кроссовера Ateca. Его планируется оснастить тем же 2,0-литровым турбомотором, который сможет развивать порядка 300 л. с.