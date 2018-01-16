В сети появились первые снимки серийной версии KIA cee’d

В сети опубликовали первые шпионские снимки KIA cee’d нового поколения. Хэтчбэк плотно покрыта камуфляжной пленкой, однако эксперты отметили, что авто тестируют в серийном кузове.

Официальная презентация третьего поколения KIA cee’d состоится во время автосалона в Женеве в марте текущего года. Однако шпионам удалось сфотографировать модель, да ещё и в серийном кузове.Согласно полученным снимкам обновленная KIA cee’d имеет ряд дизайнерских решений седана Forte нового поколения, который в России продают под именем Cerato. Хэтчбэк cee’d получил переработанную решетку радиатора, а также совершенно новые ходовые огни в светодиодном исполнении.

Моторная линейка обновленного хэтчбэка KIA cee’d представлена турбодвигателем V3 объемом 1 литр мощностью 120 «лошадей», а также турбированным мотором объемом 1,4 литра мощностью 140 «лошадей». Кроме того будут предложены дизельные двигатели объемом 1,6 литра производительностью 110 и 136 «лошадей».